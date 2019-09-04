Стали известны подробности преступлений, за которые осужден Вениамин Бочкарев Криминал

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Пресс-служба прокуратуры региона обнародовала некоторые подробности уголовного дела, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Пензы приговорил к 2,5 годам лишения свободы бывшего генерального директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева.

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Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства, одно из преступлений связано с расселением домов в зоне строительства мостового перехода через Суру, в результате чего несколько человек, намеревавшихся получить квартиры без вложения дополнительных денег, остались без жилья.

«Бочкарев с целью своевременного завершения расселения домов в зоне строительства моста в апреле 2013 года дал указание исполнителю согласиться на эти условия и заключить договоры мены квартир, включив в них заведомо ложное условие об осуществлении доплаты за них третьей стороной — поручителем ООО «Сурский квартал». Введенные в заблуждение потерпевшие подписали договоры мены квартир. [...] Органами Росреестра было зарегистрировано право собственности потерпевших на две квартиры по улице Антонова в Пензе и улице Семейной в селе Засечном Пензенского района Пензенской области с наложением обременений, а к ОАО «АИК Пензенской области» перешло право собственности на ранее принадлежавшие потерпевшим объекты недвижимости по улице Либерсона, 7», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что заключение договоров поручительства с ООО «Сурский квартал» при этом организовано не было, а когда в 2014 году одна из женщин обратилась в агентство за снятием обременения с предоставленного жилья, Вениамин Бочкарев обеспечил направление потерпевшим требований о выплате полагающихся доплат — более 2 млн. рублей, а затем и их взыскание.

«В феврале 2015 года решением суда исковые требования агентства к потерпевшим о взыскании с них сумм доплат за квартиры по договорам мены, признании их утратившими право пользования и снятии с регистрационного учета были удовлетворены. Потерпевшие лишились предоставленных им квартир, а принадлежавшие им ранее жилые помещения на улице Либерсона, 7, были снесены», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении прокуратуры подчеркивается, что Вениамин Бочкарев использовал свои управленческие полномочия в «АИК Пензенской области» вопреки интересам организации, а также с целью извлечения для себя и агентства материальной выгоды и преимуществ в виде положительного отношения со стороны руководства региона и общественности.

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В нем отмечается, что другой эпизод связан с выполнением агентством функций уполномоченного оператора по реализации программ «Дом для молодой семьи», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» и получением из регионального бюджета денежных средств для выдачи льготных займов гражданам.

«В марте 2015 года по приказу Бочкарева выдача гражданам целевых займов на приобретение комплектов стройматериалов для строительства в сельской местности индивидуальных жилых домов агентством в одностороннем порядке была приостановлена, условия подпрограммы нарушены. С 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2015-го по указанию Бочкарева с расчетных счетов агентства были списаны денежные средства в сумме более 13 млн. рублей и направлены на иные цели, не связанные с предоставлением займов участникам подпрограммы», — говорится в тексте, согласно которому в итоге «АИК Пензенской области» не предоставило 31 семье займы на сумму около 20 млн. рублей и не произвело оплату выполненных ООО «ДревоСтрой» работ почти на 455 тыс. рублей.

2 сентября Вениамин Бочкарев был взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.