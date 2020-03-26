Суд кассационной инстанции направил дело Савина, Ширшиной и Титковой на новое рассмотрение Криминал

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года по уголовному делу, по которому в качестве подсудимых проходили три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации города Ирина Ширшина и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, ранее работавшая начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии, и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе судебного заседания, состоявшегося в четверг, 26 марта, были рассмотрены две кассационные жалобы — адвоката Алексея Агафонова, представляющего интересы Ирины Ширшиной, и осужденной Татьяны Титковой, а также представление заместителя прокурора Пензенской области Олега Светового.

«Нашу жалобу удовлетворили в полном объеме», — сообщил ИА «PenzaNews» Алексей Агафонов.

Защитник бывшего вице-мэра пояснил, что от лица Ирины Ширшиной было озвучено прошение об отмене приговора, которым она признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», и направлении дела на новое рассмотрение, чтобы в ходе него доказать ее невиновность.

Читайте также

После возвращения во власть Савин дважды не явился в суд, куда подал иск на 1,4 млн. рублей

Адвокат напомнил, что ранее суд оправдал Ирину Ширшину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» — в этой части кассация оставила приговор без изменения, поэтому эпизод, связанный с постройками на улице Байдукова в Пензе, заново рассматриваться не будет.

По словам Алексея Агафонова, в отношении Татьяны Титковой, признанной виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в отношении Валерия Савина, который был оправдан по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», приговор отменен.

«Сторона обвинения просила приговор отменить полностью, по всем эпизодам», — отметил он, уточнив, что представление заместителя прокурора Пензенской области было удовлетворено частично.

Адвокат пояснил, что в судебном заседании присутствовали все заинтересованные стороны, кроме Ирины Ширшиной, которая не смогла поехать в Саратов в силу объективных причин.

На вопрос о том, каким образом будет рассматриваться данное уголовное дело после его возвращения в Ленинский районный суд Пензы, собеседник агентства ответил: «С самого начала».