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Суд кассационной инстанции направил дело Савина, Ширшиной и Титковой на новое рассмотрение

20:35 | 26.03.2020 | Криминал

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года по уголовному делу, по которому в качестве подсудимых проходили три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации города Ирина Ширшина и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, ранее работавшая начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии, и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции направил дело Савина, Ширшиной и Титковой на новое рассмотрение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе судебного заседания, состоявшегося в четверг, 26 марта, были рассмотрены две кассационные жалобы — адвоката Алексея Агафонова, представляющего интересы Ирины Ширшиной, и осужденной Татьяны Титковой, а также представление заместителя прокурора Пензенской области Олега Светового.

«Нашу жалобу удовлетворили в полном объеме», — сообщил ИА «PenzaNews» Алексей Агафонов.

Защитник бывшего вице-мэра пояснил, что от лица Ирины Ширшиной было озвучено прошение об отмене приговора, которым она признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», и направлении дела на новое рассмотрение, чтобы в ходе него доказать ее невиновность.

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Адвокат напомнил, что ранее суд оправдал Ирину Ширшину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» — в этой части кассация оставила приговор без изменения, поэтому эпизод, связанный с постройками на улице Байдукова в Пензе, заново рассматриваться не будет.

По словам Алексея Агафонова, в отношении Татьяны Титковой, признанной виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в отношении Валерия Савина, который был оправдан по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», приговор отменен.

«Сторона обвинения просила приговор отменить полностью, по всем эпизодам», — отметил он, уточнив, что представление заместителя прокурора Пензенской области было удовлетворено частично.

Адвокат пояснил, что в судебном заседании присутствовали все заинтересованные стороны, кроме Ирины Ширшиной, которая не смогла поехать в Саратов в силу объективных причин.

На вопрос о том, каким образом будет рассматриваться данное уголовное дело после его возвращения в Ленинский районный суд Пензы, собеседник агентства ответил: «С самого начала».

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