EN
20:53:59 Четверг, 5 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

После возвращения во власть Савин дважды не явился в суд, куда подал иск на 1,4 млн. рублей

19:42 | 05.03.2020 | Политика

Печать

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который после оправдательного приговора по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком подал иск о возмещении вреда реабилитированному лицу, не явился в Ленинский районный суд Пензы по вторичному вызову после своего назначения на должность заместителя председателя регионального правительства.

После возвращения во власть Савин дважды не явился в суд, куда подал иск на 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По этой причине иск оставлен без рассмотрения.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, Валерий Савин просил взыскать с Минфина РФ 1 млн. 363 тыс. 767 рублей 82 копейки.

По словам собеседника агентства, истец вправе требовать отмены определения, указав при этом причину неявки в судебное заседание, или вновь обратиться с тем же самым заявлением.

Читайте также

Савин прокомментировал свое назначение зампредом пензенского правительства

Согласно сведениям, размещенным на сайте Ленинского районного суда Пензы, 3 февраля 2020 года было вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству.

18 февраля заседание было отложено из-за неявки истца. 4 марта Валерий Савин, не просивший о разбирательстве в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову. В связи с этим его иск оставлен без рассмотрения.

Вечером 17 февраля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что Валерий Савин назначен на пост заместителя председателя правительства региона и приступит к работе 18-го числа.

20 февраля губернатор Иван Белозерцев, представляя Валерия Савина в новой должности, уточнил, что тот назначен с 19-го числа.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области малому агробизнесу на подготовку к посевной направлено 50 млн. рублей Пензенский травматолог-ортопед Борис Василистов скончался на 73-м году жизни
Цифровой релиз блокбастера «Вторжение» будет доступен в Wink Утвержден порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области»
Могила Героя Советского Союза Николая Драгунова признана муниципальной собственностью В Пензе нетрезвый мужчина забрался на крышу чужой машины и пытался вскрыть люк
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама