После возвращения во власть Савин дважды не явился в суд, куда подал иск на 1,4 млн. рублей Политика

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который после оправдательного приговора по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком подал иск о возмещении вреда реабилитированному лицу, не явился в Ленинский районный суд Пензы по вторичному вызову после своего назначения на должность заместителя председателя регионального правительства.

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По этой причине иск оставлен без рассмотрения.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, Валерий Савин просил взыскать с Минфина РФ 1 млн. 363 тыс. 767 рублей 82 копейки.

По словам собеседника агентства, истец вправе требовать отмены определения, указав при этом причину неявки в судебное заседание, или вновь обратиться с тем же самым заявлением.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Ленинского районного суда Пензы, 3 февраля 2020 года было вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству.

18 февраля заседание было отложено из-за неявки истца. 4 марта Валерий Савин, не просивший о разбирательстве в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову. В связи с этим его иск оставлен без рассмотрения.

Вечером 17 февраля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что Валерий Савин назначен на пост заместителя председателя правительства региона и приступит к работе 18-го числа.

20 февраля губернатор Иван Белозерцев, представляя Валерия Савина в новой должности, уточнил, что тот назначен с 19-го числа.