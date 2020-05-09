Завершено расследование дела по факту строительства некачественного жилья в Заре Криминал

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с деформацией конструкций домов, построенных в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря по программе расселения аварийного и ветхого жилья.

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«По данным следствия, в январе 2015 года между департаментом ЖКХ города Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сузюмова для граждан, расселяемых из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В 2015 году временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при этом были допущены нарушения, которые привели к неравномерной осадке фундаментов, образованию многочисленных трещин в стенах, оконных проемах и местах сопряжения стен с плитами.

По ее словам, в рамках уголовного дела выполнен большой объем следственных действий.

«По 25 жилым домам проведено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. Принимались меры, направленные на восстановление прав граждан и устранение имеющихся строительных дефектов, на что потребовалось достаточно длительное время», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на данный момент принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, где имеются наиболее существенные недостатки.

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«Проведены работы по ремонту вентиляционных каналов с целью нормализации микроклимата в квартирах, устранению отступлений от проекта, осуществлен косметический ремонт как в подъездах, так и в квартирах», — сказала старший помощник руководителя следственного управления.

Она добавила, что определен подрядчик для выполнения работ по укреплению фундаментов и стен жилых домов.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожила Татьяна Махницкая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья. В феврале права муниципального заказчика перешли к управлению капитального строительства Пензы. Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

В ноябре 2017 года суд признал ООО «Сурский квартал» банкротом.

В октябре 2018 года из-за дефектов в домах, возведенных в Заре, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В декабре было открыто еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».