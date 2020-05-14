Жительница Пензы перевела мошенникам более 1 млн. рублей в надежде получить доход Криминал

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы перевела более 1 млн. рублей, включая заемные средства, неизвестным лицам, предложившим ей получить дополнительный доход. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«В социальной сети Instagram она увидела рекламу торговой платформы с названием крупной российской газодобывающей компании. Объявление привлекло ее внимание обещанием возможности получить дополнительный доход и названием известной организации. Женщина перешла по ссылке и оставила на сайте свои данные. Через некоторое время ей позвонила неизвестная, которая предложила зарегистрироваться на биржевой платформе», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что на протяжении следующих полутора месяцев с жительницей Пензы общался мужчина, который позиционировал себя как ее персональный аналитик.

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«Следуя его инструкциям, женщина зарегистрировала электронный кошелек, на который перевела средства со своей банковской карты. Затем с нового счета она перечислила деньги на другие электронные кошельки. При этом на сайте биржевой платформы отображались действия по пополнению счета и начислению процентов, якобы получаемых клиентом за различные торговые операции», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что после перечисления крупной суммы на электронный кошелек женщины поступило 35 тыс. рублей в качестве «выплаты процентов» — это вдохновило ее, в результате она оформила кредит на 800 тыс. рублей и перевела часть денег злоумышленникам.

«Спустя несколько недель после участия в авантюре женщина решила вывести свои деньги, однако сделать это ей не удалось», — отметили в полиции.

В управлении обратили внимание на то, что жительница Пензы осознала произошедшее с ней только после обсуждения сложившейся ситуации с родственниками, когда она успела перечислить неизвестным 1 млн. 141 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.