Водитель «BMW» приговорен к 5 годам колонии за смертельное ДТП в Бессоновке Криминал

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Водитель автомобиля «BMW» приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение ДТП в селе Бессоновка Пензенской области, в результате которого погибла женщина, а еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что вечером 6 ноября 2019 года 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «BMW». В нарушение правил дорожного движения он не убедился в безопасности своего маневра и приступил к осуществлению поворота налево на нерегулируемом перекрестке автодороги «Пенза — Лунино» на территории Бессоновского района», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что водитель не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ-21074» и допустил столкновение транспортных средств.

«В результате ДТП женщина 1974 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сиденье автомашины «ВАЗ-21074», от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. У пассажирки той же автомашины 1991 года рождения был диагностирован перелом руки, расценивающийся как вред здоровью средней тяжести, у ее дочери 2019 года рождения — черепно-мозговая травма, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе следствия и судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила она.