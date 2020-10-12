Бурлаков и Персанов переведены из-под стражи под домашний арест Криминал

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Бывший заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и бывший первый замглавы регионального Минсельхоза Андрей Персанов, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», переведены из-под стражи под домашний арест.

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«Мера пресечения в отношении Бурлакова и Персанова изменена с заключения под стражу на домашний арест на срок до 13 февраля 2021 года», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы Надежда Кудашкина.

Она добавила, что суд принял соответствующее решение 5 октября по результатам рассмотрения ходатайства следователя.

По словам собеседницы агентства, в период нахождения под домашним арестом Андрей Бурлаков и Андрей Персанов должны соблюдать ряд ограничений: им запрещено общаться с кем-либо, кроме проживающих совместно близких родственников, а также защитников и следователя; покидать жилое помещение за исключением случаев участия в следственных действиях; отправлять корреспонденцию, использовать средства связи и интернет, если это не связано с необходимостью общения со следователем или вызова скорой медицинской помощи.

Отвечая на вопрос о мере пресечения бизнесмену Дмитрию Лаврентьеву, который должен был находиться под домашним арестом до 8 октября, Надежда Кудашкина пояснила, что материал о ее продлении или изменении в отношении третьего фигуранта в суд не поступал.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области уточнили, что расследованием данного уголовного дела занимаются представители регионального УФСБ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц: заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, первого замглавы регионального Минсельхоза Андрея Персанова и бизнесмена Дмитрия Лаврентьева. Все трое были задержаны.

16 мая Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

После этого прокуратура области выявила у Андрея Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в органах Росреестра, а также ряд совершенных супругой министра сделок, свидетельствующих о возможном превышении расходов семьи над законными источниками доходов.

Кроме того, было установлено, что Андрей Персанов, находившийся в непосредственном подчинении Андрея Бурлакова, является его родственником, а супруга главы регионального Минсельхоза трудоустроена в одну из подконтрольных ведомству организаций.

7 и 9 июля Ленинский районный суд Пензы продлил срок содержания под стражей Андрея Персанова и Андрея Бурлакова до 13 октября.

8 июля мера пресечения Дмитрию Лаврентьеву была изменена с заключения под стражу на домашний арест на срок до 8 октября.



20 июля Андрей Бурлаков был уволен в связи с утратой доверия. Также от занимаемой должности освобожден Андрей Персанов.