В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования Криминал

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Следствие предъявило бывшему председателю участковой избирательной комиссии обвинение в фальсификации итогов голосования при проведении выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутата Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1 тыс. 324 неиспользованных избирательных бюллетеня — по 662 бюллетеня двух видов — заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в действительности в голосовании на данном участке приняли участие всего 204 человека, и глава избиркома это знала.

«Обвиняемая совместно с членами участковой избирательной комиссии, не осведомленными о противоправных действиях последней, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол не соответствующие действительным итогам голосования сведения с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах», — поясняется в тексте.

Из него следует, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на окончание расследования уголовного дела, которое находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.