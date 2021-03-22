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АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Антон Колосков заключен под стражу до 20 мая

19:28 | 22.03.2021 | Криминал

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Москва, 22 марта 2021. PenzaNews. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 20 мая — в отношении генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Антон Колосков заключен под стражу до 20 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее ходатайство следователя удовлетворено в ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 22 марта.

До этого аналогичная мера пресечения была избрана в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, замдиректора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федора Федотова и водителя учреждения Геннадия Маркова, а также супруги главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля — Евгении Шпигель.

Срок задержания Бориса Шпигеля продлен судом до 18.10 вторника, 23 марта. Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения отложено до 15.00 того же дня, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Бориса Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

22 марта следствие предъявило фигурантам обвинение: губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву — по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»; супругам Шпигель и Антону Колоскову — по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»; заместителю директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федору Федотову и водителю данного учреждения Геннадию Маркову — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

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