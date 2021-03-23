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Белозерцев не признает вину — ОНК

11:59 | 23.03.2021 | Криминал

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Москва, 23 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который заключен под стражу до 20 мая по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», не признает свою вину. Об этом сообщила член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

Белозерцев не признает вину — ОНК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня утром были с проверкой в ИВС [изоляторе временного содержания] на Петровке. Там сейчас находятся все фигуранты «пензенского дела», кроме Шпигеля, он до сих пор в больнице. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится один в камере. Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы. [...] Передачки ему пока не пришли», — написала она.

Марина Литвинович добавила, что, по словам Ивана Белозерцева, арест стал для него неожиданностью.

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«Он нам рассказал, что в Москву его привезли на полицейском автобусе, ехали они всю ночь, пока ехали, он спал. Обращались с ним корректно, давления не оказывали. Сказал, что виновным себя не признает», — отметила она.

Член ОНК пояснила, что телевизора в ИВС нет, поэтому представители комиссии попросили, чтобы пензенскому губернатору принесли книги.

По словам Марины Литвинович, самочувствие Евгении Шпигель, которая также заключена под стражу в рамках уголовного дела о взяточничестве, удовлетворительное.

«Еще один фигурант дела — директор ОАО «Фармация» Антон Колосков — сказал, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания и вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь из-за того, что у него случился приступ», — написала член общественной наблюдательной комиссии.

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