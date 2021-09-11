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Кассация отменила оправдательный приговор Березину

11:22 | 11.09.2021 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2021. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры Пензенской области отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина, которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Кассация отменила оправдательный приговор Березину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что бывший глава администрации Городищенского района Пензенской области, являясь должностным лицом, в июне 2013 года, зная, что на территории Сурска Городищенского района реализуется целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Сурска Городищенского района Пензенской области на 2013–2015 годы», дал незаконные указания по выделению земельных участков и заключению договоров аренды без проведения торгов, а также о вводе в эксплуатацию и приемке администрацией Сурска Городищенского района от застройщиков жилых помещений, не отвечающих установленным законом требованиям к условиям проживания», — сказано в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что у главы администрации отсутствовали соответствующие полномочия и он не имел права давать подобные указания подчиненным.

«Подсудимый вину в совершении указанного преступления не признал», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2019 году уголовное дело возвращалось прокурору на доследственную проверку, однако ведомство оспорило это решение, и суд кассационной инстанции направил уголовное дело в районный суд на новое рассмотрение.

«При его повторном рассмотрении приговором Городищенского районного суда Пензенской области от 24 декабря 2020 года подсудимый [был] оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Апелляционное представление государственного обвинителя на оправдательный приговор было оставлено без удовлетворения. По кассационному представлению заместителя прокурора области [Олега Светового] оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — говорится в пресс-релизе.

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