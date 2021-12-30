По факту загрязнения реки в центре Пензы возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» возбуждено по факту массовой гибели рыбы в старице реки Суры в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В ноябре 2021 года прокуратура области с участием специалистов средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провела проверку по факту массовой гибели рыбы в старице реки Суры в городе Пензе. Установлено, что в реку произведен сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тыс. рублей», — сказано в тексте.

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В нем напоминается, что материалы проверки были направлены в следственный орган.

«По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — подчеркивается в тексте.