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Срок содержания Кабельского под стражей продлен по 14 апреля

09:27 | 12.03.2022 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил по 14 апреля срок содержания под стражей бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Срок содержания Кабельского под стражей продлен по 14 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области Первомайским районным судом города Пензы продлен срок содержания под стражей обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ Кабельскому Г.Е. до 14 апреля 2022 года включительно», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 октября 2021 года врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В тот же день он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

16 октября экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках региона.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря. В декабре мера пресечения была продлена на два месяца, в феврале — на месяц.

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