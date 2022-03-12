Срок содержания Кабельского под стражей продлен по 14 апреля Криминал

Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил по 14 апреля срок содержания под стражей бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области Первомайским районным судом города Пензы продлен срок содержания под стражей обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ Кабельскому Г.Е. до 14 апреля 2022 года включительно», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 октября 2021 года врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В тот же день он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

16 октября экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках региона.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря. В декабре мера пресечения была продлена на два месяца, в феврале — на месяц.

