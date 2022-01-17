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Кабельский останется под стражей по 14 февраля

19:29 | 17.01.2022 | Криминал

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Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Бывший министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», останется под стражей по 14 февраля.

Кабельский останется под стражей по 14 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы, в декабре при распространении информации на сайте суда о том, что срок содержания под стражей бывшего чиновника продлен по 14 января, была допущена ошибка — на самом деле в официальном документе фигурирует февральская дата.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 октября 2021 года врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В тот же день он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

16 октября экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках субъекта федерации.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря.

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