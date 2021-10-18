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Кабельский заключен под стражу по 14 декабря

09:17 | 18.10.2021 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря включительно в отношении бывшего временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кабельский заключен под стражу по 14 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее ходатайство следователя удовлетворено в минувшее воскресенье, 17 октября.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области уточнили, что 16 октября экс-главе регионального Минспорта было предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках субъекта федерации.

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«Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что Григорий Кабельский занимал должность министра физической культуры и спорта Пензенской области с 2016 года, а в конце марта 2021-го был назначен врио министра.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления. По месту жительства и работы обвиняемого и иных лиц проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СУ СКР по Пензенской области.

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