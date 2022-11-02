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Суд в Пензе начал рассматривать уголовное дело в отношении Григория Кабельского

11:51 | 02.11.2022 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, который обвиняется в получении взяток на сумму более 2 млн. рублей.

Суд в Пензе начал рассматривать уголовное дело в отношении Григория Кабельского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным следствия, в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года Григорий Кабельский на постоянной основе получал взятки от лица, организовавшего на территории региона спортивные мероприятия по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям; в общей сложности бывший чиновник получил 1,7 млн. рублей.

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Кроме того, в ходе расследования было выявлено, что в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый на постоянной основе получал от жителя Пензы, занимавшегося организацией и покупкой видеотрансляций турниров по нескольким видам спорта, взятки за общее покровительство его деятельности и оказание ему помощи при возникновении трудностей в организации турниров; в общей сложности он получил 360 тыс. рублей.

Григорий Кабельский был задержан 15 октября 2021 года. В тот же день он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении Григория Кабельского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря. Впоследствии данная мера пресечения неоднократно продлевалась.

Уголовное дело было расследовано следователями СУ СКР по региону при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

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