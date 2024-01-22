Оглашение приговора Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках перенесено на 25 января
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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Оглашение приговора экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках перенесено на четверг, 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Оглашение приговора Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела перенесено на 15.00 25 января», — сказали агентству в суде.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной переноса стали проблемы с доставкой в суд одного из подсудимых.
Ранее ожидалось, что приговор будет оглашен 22 января.
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Гособвинитель в ходе прений сторон запросил 13 лет колонии строгого режима для Ивана Белозерцева, 12 лет — для Бориса Шпигеля. Его супругу Евгению Шпигель прокурор попросил приговорить к 9 годам колонии общего режима.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.
Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.