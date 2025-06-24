В Пензе вынесен приговор по делу об изготовлении поддельных долларов Криминал

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. Суд в Пензе вынес приговор по уголовному делу об изготовлении поддельных 100-долларовых банкнот на территории бывшей типографии, пятеро жителей Саратовской и Пензенской областей приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В суде установлено, что осужденные на территории бывшей типографии в Пензе организовали деятельность по изготовлению поддельной иностранной валюты. Используя профессиональное техническое оборудование, предназначенное для производства полиграфической продукции, а также офсетные, инфракрасные чернила и полиграфическую бумагу, металлические пластины (клише), они не позднее 20 июля 2023 года изготовили и хранили в целях сбыта 1 тыс. 82 заведомо поддельных денежных билета Федеральной резервной системы США достоинством 100 долларов, шесть из которых сбыли на территории Саратова», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 186 УК РФ.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.