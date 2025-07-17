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Уголовное дело в отношении Александра Воронкова передано в Железнодорожный суд Пензы

09:25 | 17.07.2025 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы Бессоновского района Александра Воронкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передано в Железнодорожный районный суд Пензы.

Уголовное дело в отношении Александра Воронкова передано в Железнодорожный суд Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте Бессоновского районного суда, куда ранее поступило данное дело, 16 июля был разрешен вопрос о подсудности уголовного дела.

«16 июля 2025 года в судебном заседании в Бессоновском районном суде Пензенской области разрешен вопрос о подсудности уголовного дела по обвинению Воронкова А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ. Дело передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Пензы», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков на территории села Бессоновка Пензенской области площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый. Данными постановлениями также был изменен вид разрешенного использования с «Индивидуального жилищного строительства» на «Ведение огородничества».

Эти действия позволили главе района через доверенное лицо разделить земельные участки на восемь и приобрести право собственности на них без проведения торгов. Тем самым бюджету Бессоновского района был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично.


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