Пензенские сельские музеи предложено сделать филиалами крупных учреждений культуры Культура

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Сельские музеи в небольших населенных пунктах Пензенской области необходимо сделать филиалами крупных учреждений культуры с целью сохранения имеющихся экспонатов и более эффективного использования имеющихся ресурсов. Такое мнение высказал один из инициаторов проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин.

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По его словам, данная идея родилась у него по итогам состоявшегося в январе 2018 года агитпохода по территории Пачелмского и Башмаковского районов, в ходе которого выяснилось, что имевшиеся в небольших музеях уникальные документы не удалось сохранить, в том числе из-за непонимания их исторической значимости.

«Существуют музеи в селах, в которых много исторических ценных бумаг, не только документов. Там все пытаются сберечь, но сохранность не всегда удается обеспечить. […] Может быть, сделать их филиалами какого-то музея в Пензе, как, например, «Золотаревское городище» стало филиалом краеведческого музея, чтобы был контроль?» — предложил Максим Костюшин в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

Эту идею поддержал историк, краевед, председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Владимир Первушкин, который отметил, что затронута больная для него тема.

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«У нас много сельских музеев, они «ничьи». Как ничьи? Я приведу конкретный пример. [...] Есть такое село Князевка — это Пензенский район, 30 км от Пензы. Там сохранилось уникальное здание земской школы, оно деревянное. […] Я езжу и боюсь каждый раз — сожгут ведь. Мы приезжаем в Константиново, на родину Есенина: там такая же земская школа, мы восхищаемся — оно используется. А здесь оно стоит. […] Школа — собственность муниципалитета, другими словами, этого сельсовета. У сельсовета денег нет», — отметил он.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который также принимал участие в работе круглого стола, предложил до 20 февраля организовать выезд в Князевку.

«Я сам готов поехать и посмотреть, что с этим можно сделать. Одна точка даст возможность «веером» работать», — сказал он.