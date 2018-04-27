Пензенские власти поддержат «Абашевскую керамику», купив продукцию на 1 млн. рублей Культура

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал генеральному директору ЗАО «Абашевская керамика» Юрию Щербакову поддержку в виде приобретения в 2018 году продукции на 1 млн. рублей.

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Соответствующее решение глава региона озвучил в ходе осмотра стенда предприятия на выставке «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 апреля.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Юрий Щербаков, без этой поддержки предприятие, оказавшееся в плачевной ситуации, сможет просуществовать не более года.

«От 12 мастеров остался один, от 120 работающих осталось трое. […] Что дальше? Выручки нет, денег нет, платить нечем», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, если продукция предприятия вновь будет востребована, сотрудники, которые не работают из-за избытка готовой продукции и нехватки новых заказов, смогут быстро мобилизоваться.

«Хозяйствовать мы умеем — мы сами отремонтируемся, мы сами покроем крышу, мы сами купим оборудование, мы закупим нужные материалы, но вы купите у нас [сувениры], чтобы мы гарантированно знали, что наша родная Пенза берет у нас такой кусок. Это спасение», — сказал Юрий Щербаков.

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Он отметил, что в год удается зарабатывать около 1 млн. рублей, в том числе благодаря участию в выставках в Москве и Санкт-Петербурге, где абашевская игрушка пользуется спросом, но этого недостаточно, чтобы покрыть потребности предприятия.

Также Юрий Щербаков напомнил, что приобретение абашевских игрушек для представительских нужд областного правительства практиковалось и прежде.

«Раньше покупали при Василии Кузьмиче [Бочкареве, бывшем губернаторе Пензенской области] как раз на 750 тыс. – 1 млн. рублей», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа 2017 года на областном празднике православной культуры «Спас» в Пензе губернатор Иван Белозерцев предложил заняться продвижением абашевской игрушки как бренда региона.