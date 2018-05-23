На фестивале «ДаншиноFest» в Пензенской области ожидается до 3 тыс. гостей Культура

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Примерно 2–3 тыс. человек, как ожидается, посетят первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» в Белинском районе Пензенской области в предстоящее воскресенье, 27 мая. Об этом сообщила председатель фонда развития русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева.

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«В прошлом году, когда это был не фестиваль, а просто праздник, было 1,5–2 тыс. человек», — напомнила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минкульте Пензенской области в среду, 23 мая.

В свою очередь управляющий партнер московского адвокатского бюро «Пиксин и партнеры», председатель оргкомитета мероприятия и один из его инициаторов Николай Пиксин отметил, что на праздник в Даньшино приезжают в том числе выходцы из Белинского района, которые сейчас живут в Пензе, Москве, Волгограде, Сыктывкаре, Тамбове, Ульяновске, Саратове, Самаре и других городах.

«Географию фестиваля мы, конечно, будем расширять в следующем году», — пообещал он.

Николай Пиксин добавил, что в 2019 году планируется пригласить больше коллективов из других регионов и устроить «Битву хоров».

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По словам директора АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», доцента кафедры «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета Александра Осташкова, есть все основания полагать, что уже в этом году фестиваль будет масштабным, так как организаторы подготовили насыщенную программу .

«В каждом блоке у нас есть топовые коллективы», — отметил он.

Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Его организаторами выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».