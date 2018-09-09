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Симпозиум по художественному стеклу в Никольске проходит в новом формате

09:48 | 09.09.2018 | Культура

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Никольск, 9 сентября 2018. PenzaNews. VIII международный симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» проходит в Никольске Пензенской области в новом формате — при участии молодых художников и студентов специализированных учебных заведений.

Симпозиум по художественному стеклу в Никольске проходит в новом формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, новый опыт получат студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского и пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

Мастер-классы для них проведут именитые российские и зарубежные стеклоделы.

Почетными гостями симпозиума стали художники Марк Экстранд (Marc Ekstrand) из Литвы, Екатерина Семенова и Екатерина Иванова-Остапенко из Москвы, Мария Усова и Марина Логинова из Санкт-Петербурга, Марта Гебите из Латвии, а также организаторы — Александр, Антон и Таисия Фокины и Анна Вишнякова.

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Темами уроков станут техники работы со стеклом, среди которых художественная роспись, гутная техника стеклоделия, моллирование, фьюзинг и гравировка.

В рамках открытия симпозиума состоялась самопрезентация мастеров. В ходе нее студенты выбрали себе направление деятельности, в котором будут работать на протяжении недели на предприятиях никольского стекольного кластера.

В завершающий день традиционно состоится выставка работ участников в никольском музее стекла и хрусталя.

VIII симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» проходит при поддержке министерства культуры России.

Его организаторами выступили министерство культуры и туризма Пензенской области, картинная галерея имени К.А. Савицкого, администрация Никольского района и ООО «Центр кластерного развития».

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