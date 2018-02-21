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Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» награжден за проект «По следам забытых усадеб»

18:19 | 21.02.2018 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил благодарственное письмо фотокорреспонденту независимого информационного агентства «PenzaNews, инициатору проекта «По следам забытых усадеб» Максиму Костюшину в ходе регионального форума «Инициатива-2018», состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 21 февраля.

Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» награжден за проект «По следам забытых усадеб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за реализацию социально значимых проектов в Пензенской области. Ваша готовность решать проблемы, инициативность и гражданская ответственность способствуют достижению результатов в интересах всего общества и разных социальных групп», — говорится в тексте благодарственного письма.

Валерий Лидин также вручил Максиму Костюшину книгу, посвященную государственному лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.

В октябре активисты провели автопробег, который объединил более 70 участников на 26 машинах. Его маршрут пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.

В декабре были подведены итоги конкурса «По следам забытых усадеб», на который поступило несколько сотен фотографий и рисунков. По итогам творческого состязания состоялись выставки в областной филармонии и Законодательном собрании региона.

В январе 2018 года бойцы студенческого педагогического отряда «Феникс» в рамках зимнего агитпохода познакомили с проектом школьников Пачелмского и Башмаковского районов.

В конце января его положительно оценил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, отметив, что неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе последовательно реализуют задумку, сумели придать новый стимул делу возрождения в регионе исторических объектов.
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