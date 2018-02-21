Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» награжден за проект «По следам забытых усадеб» Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил благодарственное письмо фотокорреспонденту независимого информационного агентства «PenzaNews, инициатору проекта «По следам забытых усадеб» Максиму Костюшину в ходе регионального форума «Инициатива-2018», состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 21 февраля.

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«Выражаю Вам искреннюю благодарность за реализацию социально значимых проектов в Пензенской области. Ваша готовность решать проблемы, инициативность и гражданская ответственность способствуют достижению результатов в интересах всего общества и разных социальных групп», — говорится в тексте благодарственного письма.

Валерий Лидин также вручил Максиму Костюшину книгу, посвященную государственному лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы».

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Зампред пензенского правительства отметил проект «По следам забытых усадеб»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.

В октябре активисты провели автопробег, который объединил более 70 участников на 26 машинах. Его маршрут пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.

В декабре были подведены итоги конкурса «По следам забытых усадеб», на который поступило несколько сотен фотографий и рисунков. По итогам творческого состязания состоялись выставки в областной филармонии и Законодательном собрании региона.

В январе 2018 года бойцы студенческого педагогического отряда «Феникс» в рамках зимнего агитпохода познакомили с проектом школьников Пачелмского и Башмаковского районов.

В конце января его положительно оценил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, отметив, что неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе последовательно реализуют задумку, сумели придать новый стимул делу возрождения в регионе исторических объектов.