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Пензенский губернатор обсудил с руководством КбшЖД ситуацию с ДК имени Дзержинского

15:47 | 26.09.2018 | Культура

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с руководством Куйбышевской железной дороги ситуацию с дворцом культуры имени Ф.Э. Дзержинского, который находится в ведении ОАО «РЖД». Об этом глава региона сообщил в микроблоге «Твиттер» в среду, 26 сентября.

Пензенский губернатор обсудил с руководством КбшЖД ситуацию с ДК имени Дзержинского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», — написал он.

При этом глава региона не уточнил, о чем именно — об опечатанном из-за нарушений в сфере пожарной безопасности зрительном зале или о планах по передаче здания ДК Пензенской епархии — шла речь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года стало известно, что в Пензе обсуждается вопрос о передаче здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского Русской православной церкви (РПЦ).

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, часть здания планируется обустроить под храм, а в остальных помещениях продолжат функционировать детские кружки.

В связи с этим в Пензе прошло несколько акций протеста.

В середине сентября 2018 года зрительный зал ДК имени Ф.Э. Дзержинского был опечатан в связи с распоряжением начальника дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги Максима Багриновцева. Основанием для этого стало решение Железнодорожного районного суда Пензы от 2 августа 2018 года, которым на ОАО «РЖД» возложена обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

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