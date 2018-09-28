ДК имени Дзержинского в Пензе работает в штатном режиме — Александр Сердцев Культура

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Опечатанный ранее зрительный зал дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе, находящегося на балансе ОАО «РЖД», возобновил свою работу в штатном режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Александр Сердцев.

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«Зал открыли 26-го числа. Иван Александрович [Белозерцев, губернатор Пензенской области] вмешался. […] Прислали бумагу [с указанием] «открыть» из дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги», — пояснил собеседник агентства.

Комментируя решение Железнодорожного районного суда Пензы от 2 августа 2018 года, которым на ОАО «РЖД» была возложена обязанность устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, Александр Сердцев сказал, что выявленные недочеты не требовали закрытия зала.

«В постановлении суда нет решения о закрытии никакого. Есть требования устранить недостатки. […] У нас в зрительном зале система пожаротушения была несколько лет назад — после пожара в «Хромой лошади» [в Перми 5 декабря 2009 года] — построена, на сцене — автоматика», — отметил директор ДК.

Говоря о возможной передаче здания дворца культуры Русской православной церкви, Александр Сердцев сообщил, что в настоящее время окончательное решение не принято.

«Все нормально работает, но не знаю, как надолго. Позиция губернатора однозначная, что это должно быть учреждение культуры, пусть и в составе «РЖД», но, допустим, переданное во временное пользование Пензенской области, или «РЖД» будет продолжать содержать — вот в любом варианте. Иван Александрович [Белозерцев] очень хочет, чтобы это осталось как учреждение культуры, ну, по крайней мере до того, как будет введен дом офицеров и туда можно будет коллективы какие-то перевести», — пояснил собеседник агентства.