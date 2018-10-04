Ситуация со зрительным залом ДК имени Дзержинского в Пензе получила продолжение Культура

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Дирекция социальной сферы Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» настаивает на том, чтобы руководство пензенского дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, находящегося в введении «Российских железных дорог», заключило с арендаторами отдельные договоры на использование большого зрительного зала, согласно которым на них будет возложена обязанность по обеспечению пожарной безопасности во время репетиций и концертов.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», пункт об аренде зала планируется исключить из заключенных ранее договоров, а арендаторы, согласившиеся на новые условия, теперь должны будут позаботиться о дежурстве пожарного расчета и машины во время нахождения людей внутри.

В настоящее время представители администрации ДК доводят до своих партнеров сведения о нововведениях.

В частности, изменения коснутся театральной студии «Росток», объединений по вокалу, сценическому мастерству и цирковому искусству.

Кроме того, это затронет те кружки, представители которых нуждаются в сцене — как для проведения отчетных концертов, так и для подготовки к участию в различных конкурсах.

Комментируя сложившуюся ситуацию, специалист по работе с клиентами дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского Викторина Ащина отметила, что нововведения также создали трудности для тех арендаторов, которые заключили разовые договоры на проведение в зрительном зале мероприятий в октябре и ноябре и уже ведут продажу билетов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решением Железнодорожного районного суда Пензы от 2 августа 2018 года на ОАО «РЖД» была возложена обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В середине сентября 2018 года зрительный зал ДК имени Ф.Э. Дзержинского был опечатан в связи с распоряжением начальника дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги Максима Багриновцева.

26 сентября губернатор Иван Белозерцев сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с руководством КбшЖД, и заверил, что «все вопросы будут сняты в течение суток».

После этого дворец культуры возобновил работу в штатном режиме — зрительный зал был вновь открыт.