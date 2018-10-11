Вступило в силу решение суда, обязывающее «РЖД» устранить нарушения в пензенском ДК Культура

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Решение Железнодорожного районного суда Пензы от 2 августа 2018 года, которым удовлетворены требования транспортного прокурора о возложении на ОАО «РЖД» обязанности устранить во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского нарушения в сфере пожарной безопасности, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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Она пояснила, что ранее представитель ответчика не согласился с решением суда первой инстанции и подал жалобу.

«Коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда она оставлена без удовлетворения. На момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции не все нарушения были устранены. Решение вступило в законную силу 9 октября», — уточнила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе прокурорской проверки, проведенной в здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе площадью свыше 4 тыс. кв. метров, было установлено, что в секциях и кружках занимаются около 100 детей, осуществляют деятельность шесть арендаторов.

При этом был выявлен ряд нарушений. Так, в зрительном зале для отделки стен использовались обои, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. На лестничной клетке, в подвальном помещении и музыкальной комнате допускалась эксплуатация светильников со снятыми колпаками. Не была обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций и оформления, а также драпировки в зрительном, экспозиционном залах и фойе огнезащитными составами. Общие коридоры и лестничные клетки не были оборудованы эвакуационным освещением.

В апреле 2018 году транспортным прокурором вносилось представление руководству дирекции социальной сферы ОАО «РЖД», однако действенных мер к устранению нарушений принято не было.

2 августа Железнодорожный районный суд Пензы возложил на ОАО «РЖД» обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, выявленные при эксплуатации и содержании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

17 сентября начальник дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги Максим Багриновцев подписал распоряжение, в соответствии с которым зрительный зал был опечатан.

26 сентября губернатор Иван Белозерцев сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с руководством КбшЖД. Он пообещал, что «все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме».

После этого зрительный зал вновь открыли для посетителей.

Однако через несколько дней стало известно, что дирекция социальной сферы Куйбышевской железной дороги настаивает на том, чтобы руководство пензенского дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского заключило с арендаторами отдельные договоры на использование большого зрительного зала, согласно которым на них будет возложена обязанность по обеспечению пожарной безопасности во время репетиций и концертов.