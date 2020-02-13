Место для нового здания «Кукольного дома» в Пензе выбрано очень удачно — губернатор Культура

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Место для нового здания театра «Кукольный дом», которое планируется построить в районе улицы Октябрьской в Пензе, выбрано очень удачно. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Место для пензенского театра кукол выбрано очень удачно. Это здание практически будет «встречать» пассажиров, прибывающих в Пензу железнодорожным транспортом. Соответственно, оно должно быть необычным, привлекающим внимание, стать одной из визитных карточек нашей области», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 13 февраля.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что здание театра необходимо гармонично вписать в окружающую обстановку.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, земельный участок для строительства нового здания театра «Кукольный дом» в районе улицы Октябрьской в Пензе поставлен на кадастровый учет и в декабре 2019 года передан в постоянное бессрочное пользование государственного бюджетного учреждения культуры. Денежные средства на подготовку проектно-сметной документации планируется выделить в 2020 году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художественный руководитель театра «Кукольный дом», лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков неоднократно высказывал мнение о том, что учреждение остро нуждается в новом здании, поскольку имеющееся — на улице Чкалова — не соответствует современным требованиям.

В октябре 2018 года он попытался убедить в этом губернатора Ивана Белозерцева, посетившего театр с рабочим визитом.

30 января 2019 года в ходе дней Пензенской области в Совете Федерации спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что строительство нового здания для пензенского кукольного театра заслуживает поддержки. При этом она обратила внимание главы региона на необходимость подготовки проектно-сметной документации.

13 февраля Валентина Матвиенко по итогам дней региона подписала постановление о господдержке социально-экономического развития Пензенской области, в котором, в частности, рекомендовано министерству культуры России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов рассмотреть вопрос о выделении средств на строительство нового здания театра «Кукольный дом».