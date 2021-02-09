В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия Культура

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Представители управления культуры Пензы подготовили план мероприятий, которые намечено провести в рамках объявленного в регионе Года культурного и духовного наследия. Об этом сообщила начальник ведомства Вера Фейгина.

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«Используя девиз 350-летия Пензы «Сохраняя прошлое – создаем будущее», разделили наш план работы на две части», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 февраля.

Вера Фейгина пояснила, что в первую войдут события из циклов «Пенза музыкальная», «Пенза литературная» и «Пенза театральная».

«Этот год богат на юбилеи: 200 лет парку Белинского, 40 лет пензенскому зоопарку, 180 лет со дня рождения [Василия] Ключевского, 65 лет хору [имени Октября] Гришина», — напомнила начальник городского управления культуры.

Она добавила, что вторая часть мероприятий, получившая условное название «Создаем будущее», будет организована на открытом воздухе в период с мая по сентябрь.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил по опыту проведения Дня города в 2020 году активнее привлекать бизнес, общественные организации и инициативные группы горожан к разработке концепции праздничных мероприятий.

«Возможно, жители, помимо предложенных нами площадок, сами выберут интересные им локации и поучаствуют в организации событий», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.