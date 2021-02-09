EN
22:16:07 Вторник, 9 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия

15:05 | 09.02.2021 | Культура

Печать

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Представители управления культуры Пензы подготовили план мероприятий, которые намечено провести в рамках объявленного в регионе Года культурного и духовного наследия. Об этом сообщила начальник ведомства Вера Фейгина.

В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Используя девиз 350-летия Пензы «Сохраняя прошлое – создаем будущее», разделили наш план работы на две части», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 февраля.

Вера Фейгина пояснила, что в первую войдут события из циклов «Пенза музыкальная», «Пенза литературная» и «Пенза театральная».

«Этот год богат на юбилеи: 200 лет парку Белинского, 40 лет пензенскому зоопарку, 180 лет со дня рождения [Василия] Ключевского, 65 лет хору [имени Октября] Гришина», — напомнила начальник городского управления культуры.

Она добавила, что вторая часть мероприятий, получившая условное название «Создаем будущее», будет организована на открытом воздухе в период с мая по сентябрь.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил по опыту проведения Дня города в 2020 году активнее привлекать бизнес, общественные организации и инициативные группы горожан к разработке концепции праздничных мероприятий.

«Возможно, жители, помимо предложенных нами площадок, сами выберут интересные им локации и поучаствуют в организации событий», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре погибла женщина В управлении МЧС уточнили данные о погибших в результате пожаров в Пензенской области
В Заре открыт новый корпус детсада Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу
По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроектов по поддержке предпринимательства
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама