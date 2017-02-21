Иван Белозерцев призвал бизнес активнее пользоваться возможностями льготного кредитования Экономика

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал представителей бизнеса активнее использовать программу льготного кредитования «Шесть с половиной», в рамках которой под низкий процент предоставляются средства на модернизацию и реконструкцию производства, а также на запуск новых проектов.

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«Хороший продукт. К тому же он стал более доступен, после того как пороговая сумма для участия в программе была снижена с 50 до 10 млн. рублей. Появилась информация, что федеральное правительство предполагает завершить данную, можно сказать, антикризисную программу, поэтому нужно активнее использовать пока еще существующую возможность», — сказал Иван Белозерцев в ходе заседания совета по экономической и инвестиционной политике при региональном правительстве во вторник, 21 февраля.

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Он также призвал бизнес оценить работу данной программы, направив предложения в адрес федеральных ведомств.

Губернатор напомнил, что на региональном уровне продолжается работа по продвижению институтов развития предпринимательства, одним из которых является АО «Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель».

«В этом году мы докапитализируем данную организацию, что позволит увеличить количество выдаваемых микрозаймов. Это мы делали и в 2016 году. Понимаем, что это возможность поддержать малый и средний бизнес. В текущем году [...] планируется выдать поручительств на сумму 250 млн. рублей», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.