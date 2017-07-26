Полукаров рассказал о мерах по восстановлению объема инвестиций в Пензенской области Экономика

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Заместитель министра экономики Пензенской области Дмитрий Полукаров рассказал, какие меры предпринимает ведомство в целях восстановления объема инвестиций, который за минувший год сократился на 24 млрд. рублей, или на 27%.

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«Проводится работа по поиску потенциальных инвесторов, которым Пензенская область предлагает государственную поддержку в виде налоговых льгот, компенсации уплаты части процентных платежей по кредитам, строительства инфраструктуры, а также резидентства в индустриальных парках», — пояснил ИА «PenzaNews» замглавы ведомства.

По его словам, сопровождением всех инвестпроектов занимается АО «Корпорация развития Пензенской области», оказывающая различные услуги инвесторам — от консультаций до представления интересов в органах власти.

«Результатом проводимой работы в 2017 году планируется увеличение объема инвестиций на 6,5 млрд. рублей, а в последующие годы дополнительно будет привлечено порядка 7 млрд. рублей. И это только при государственной поддержке инвесторов в виде налоговых льгот», — уточнил Дмитрий Полукаров.

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Он отметил, что среди инвесторов, которым оказывается и будет оказана такая поддержка, числятся ГК «Дамате» (проект по расширению промышленного выращивания индейки до 100 тыс. тонн в год), ООО «УК «Русмолко» (проект по строительству зернохранилища силосного типа), ГК «Черкизово» (проект по строительству откормочных площадок для производства свинины), а также ООО «Восток-Агро» (проект по строительству молочной фермы на 2 тыс. 250 голов дойного стада).

«Кроме того, инвесторами, являющимися резидентами индустриальных парков Пензенской области или претендующими на резидентство, планируется осуществить вложения в объеме примерно по 10 млрд. рублей ежегодно в ближайшие 3 года. Такими инвесторами являются ООО «Озгюр Брикс» (проект по строительству кирпичного завода), ООО «ПромИнженер» (проект по строительству завода по производству комплектов металлических конструкций), ООО «Шемышейский производственный комбинат» (строительство производственного перерабатывающего комплекса), ООО «Технокорд» (строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы) и ООО «Грибная компания» (организация высокотехнологичного комплекса по выращиванию грибов-шампиньонов)», — добавил замминистра экономики.

По его словам, по прочим инвесторам, кураторство проектов которых осуществляет АО «Корпорация развития Пензенской области», инвестиции составят по 2,3 млрд. рублей в 2017–2019 годах.