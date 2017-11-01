Налоговая служба требует признать «Пензалифт» банкротом Экономика

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

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Согласно информации, которой располагает ИА «PenzaNews», определением суда от 31 октября оно принято к производству.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 29 ноября. Явка представителей сторон обязательна.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия, на данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.