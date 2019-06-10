На индустриальный парк в Сердобске планируется получить свыше 500 млн. рублей Экономика

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Более 500 млн. рублей могут быть выделены Пензенской области из федерального бюджета на приведение в надлежащее состояние свободных площадей АО «Сердобский машиностроительный завод», где идет создание индустриального парка «Мастер». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 10 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что документацию с заключением экспертизы необходимо сдать до 21 июня, и поручил первому зампреду правительства Пензенской области Андрею Лузгину взять этот процесс на особый контроль.

Руководителя ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» («РЦЭЦС») Андрея Сакмаева он призвал все остальное «отложить в сторону».

Читайте также

Пензенский губернатор предложил перенести часть производства «КамАЗа» в Сердобск

«Должны документы поступить сегодня–завтра в ваш адрес. Убедительная просьба, чтобы мы до 18 числа экспертизу провели. Все силы направьте на работу по проверке этой экспертизы, нам нужно документы сдать в министерство экономического развития для того, чтобы получить там свыше, наверное, полумиллиарда рублей. Нужно заявиться, нужно отстаивать эту точку зрения. Для чего? Для того чтобы были выделены федеральные средства на восстановление площадей в Сердобске на машзаводе, чтобы мы впоследствии смогли завести туда резидентов, чтобы эти площадки были у нас готовы и вместе с «КамАЗом» мы могли их реализовывать», — добавил Иван Белозерцев.