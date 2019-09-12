Волнения пензенских обманутых дольщиков погашены, тревога строителей растет Статьи

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Тема обманутых дольщиков в Пензенской области не так давно была одним из ключевых вопросов региональной повестки. При этом звучала она в резко негативном ключе — многочисленные пикеты, митинги, акции протеста и заявления о растущем недоверии к власти. Примерно год назад ситуация накалилась до предела: стройки стояли, а чиновники были бессильны.

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В одном из интервью губернатор Иван Белозерцев признался, что на тот момент не мог побудить новых подрядчиков выйти на стройплощадки обанкротившихся компаний, поскольку требовалось завершить определенные процедуры. Вместе с тем он подчеркнул, что строители «понимают авторитет власти, необходимость решения этой проблемы».

«В убыток они работать не должны на объектах, но и на сверхприбыль тоже рассчитывать не надо», — приводил слова главы региона «Коммерсантъ».

Осенью 2018 года в решении проблемы обманутых дольщиков наступил переломный момент: пензенские власти сумели договориться со строителями, и те вышли на объекты под честное слово губернатора. Казалось, все в плюсе — протесты сошли на нет, чиновники реабилитировались в глазах общественности и вышестоящего руководства, а стройка была возобновлена.

Правда, есть одно «но». Полагающиеся за достройку деньги и земельные участки пока так и остались лишь обещаниями. Распоряжение губернатора о масштабных инвестиционных проектах (МИП) до сих пор не подписано.

Вкладывать месяцами собственные средства согласились не все. Так, оценив ситуацию, группа «Энтазис» остановила работы в «Лукоморье», объяснив это отсутствием правовых оснований. Вместе с тем на ряде объектов стройка до настоящего времени продолжается, а на отдельных — вступила в завершающую стадию, как, например, на стройплощадках холдинга «Термодом».

ЖК «8 Марта»

Данный жилой комплекс начинала возводить компания «Пензастрой» с корпуса под номером 6. По имеющимся сведениям, строительство было приостановлено в 2017 году, а впоследствии его признали проблемным. «Термодом» взялся за достройку в октябре 2018-го. Она осуществляется по процедуре смены застройщика. Связанные с этим формальности были улажены в апреле 2019-го.

На сегодняшний день на объекте задействованы около 70 человек. Основной объем строительных работ выполнен. Предстоит обустроить входные группы, закончить отделку помещений, устранить выявленные недочеты. В целом здание заметно преобразилось. Год назад это была безликая кирпичная коробка. Сейчас это многоэтажный дом в высокой степени готовности, квартиры в котором уже закрыты на ключ.

По информации холдинга, компания вложила в завершение шестого корпуса ЖК «8 Марта» свыше 153 млн. рублей.

За достройку проблемного объекта «Термодому» обещаны земельные участки на улицах Рахманинова, Ворошилова, Шмидта, 9 Января и Жемчужной, на которых планируется возведение жилых комплексов стандарт-, комфорт- и бизнес-классов.

Специалистами выполнен большой объем подготовительных работ: разработаны эскизные проекты, проведено зонирование территорий, геологические изыскания, продумана квартирография с учетом эргономики.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Для этого были задействованы финансовые и человеческие ресурсы. Однако до сих пор ни один из земельных участков не передан холдингу.

При этом стройка на улице 8 Марта не останавливается. Более того, вблизи существующего шестого корпуса застройщик начал возведение еще двух: на втором ведутся работы по забивке свай, на первом — по устройству нулевого цикла.

ЖК «Райки» на улице Пушкина, первая очередь

«Термодом» приступил к работам на объекте также прошлой осенью. К тому времени застройщик «Пензастрой» обанкротился, а люди ждали своих квартир уже несколько лет. По договоренности с региональным правительством еще до подписания официальных бумаг холдинг бросил силы на решение первоочередных задач, в том числе устранение проектных недочетов, проблем с ливневкой и кровлей. Важными этапами стали установка крышной котельной и лифтового оборудования.

На сегодняшний день на объекте трудятся примерно 50 человек. Ведется наладка оборудования в подвале. Осуществляется замена верхнего слоя кровли на крыше дома, а также над коммерческими помещениями на первом этаже. Выполняется обустройство входных групп. Начаты работы по асфальтировке прилегающей территории. Предстоит установить детскую площадку.

По информации «Термодома», в достройку объекта холдинг вложил почти 119 млн. рублей собственных средств.

В отличие от ЖК «8 Марта», в данном случае организация выступает не в качестве застройщика, а в роли подрядчика. Стоит напомнить, что основанием для ее выхода на стройплощадку стало соглашение, сторонами по которому, кроме компании, являются Госжилстройтехинспекция Пензенской области как надзорный орган; ОАО «Пензастрой» в лице конкурсного управляющего как застройщик и дольщики. При этом в качестве механизма достройки определена компенсация фактически понесенных затрат, до которой дело так и не дошло. Когда и каким образом она будет осуществляться, понимания пока нет.

На этой неделе стало известно, что подрядчик начал собирать необходимые документы для сдачи объекта. Однако ввод новостройки в эксплуатацию невозможен до тех пор, пока права застройщика не будут переданы ЖСК «Единый».

Что говорят чиновники?

Тема достройки домов обманутых дольщиков вновь зазвучала в Пензенской области, при этом акценты сместились. Если год назад основное беспокойство региональной власти было вызвано активной гражданской позицией людей, ставших заложниками ситуации и не пожелавших с этим мириться, то теперь чиновники озабочены положением, в котором оказались стройкомпании.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев на совещании в правительстве региона 9 сентября прямо сказал, что основной проблемой на данный момент является то, что организации вкладывают собственные средства в решение проблемы дольщиков. У мелких застройщиков ресурсов не хватает, да и у крупных они не бесконечны.

«Скорее всего, это произойдет не раньше ноября — будет передано имущество [компании «Пензастрой» жилищно-строительному кооперативу «Единый»], и мы можем как бы тогда поддержать каким-то образом застройщиков по финансированию достройки», — сказал он.

Похоже, что в Пензенской области пока нет четкого представления, где регион будет брать деньги, чтобы расплатиться по обязательствам.

При этом можно предположить, что официальные лица еще не раз скажут перед телекамерами об уникальном опыте региона по достройке проблемных объектов, а также о том, как власть поддерживает строительный бизнес.

Светлана Полосина