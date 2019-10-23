Подрядчики вложили в завершение проблемных объектов более 300 млн. рублей — Инна Левченко Экономика

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Компании, которые в рамках достигнутой с правительством Пензенской области договоренности взялись за завершение проблемных домов на улицах Рахманинова, Ново-Казанской и 8 Марта в Пензе, а также жилого комплекса «Лукоморье» в селе Засечном, вложили в стройку более 300 млн. рублей собственных средств. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

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«У нас по домам на Рахманинова, «Лукоморье», на Ново-Казанской и 8 Марта уже больше 300 млн. [рублей] вложили застройщики», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

Сумму затрат, понесенных подрядчиками еще на двух объектах обанкротившейся компании «Пензастрой» — первой и второй очередях ЖК «Райки», Инна Левченко не назвала.

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На вопрос о том, когда регион планирует расплатиться с организациями, достраивающими дома обманутых дольщиков за свой счет, начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области ответить отказалась.

«Вопрос я не могу этот комментировать, я не уполномочена», — заявила она.

Вместе с тем Инна Левченко уточнила, что к настоящему времени субсидия из бюджета региона в размере 160 млн. рублей предоставлена на выполнение работ по достройке ЖК «Маяковский», возводить который начинало АО «Декор-Трейд».

«Это уже освоенные [деньги]», — сказала она, отметив, что дом практически готов.