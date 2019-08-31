В Пензе начались слушания по делу в отношении экс-руководителя «Декор-Трейда» Криминал

Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Слушания по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, который обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также шести преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», начались в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первое заседание состоялось в минувшую пятницу, 30 августа.

В связи с большим количеством потерпевших оно прошло не в здании Железнодорожного районного суда, а в зрительном зале дома молодежи.

Дело рассматривает судья Марина Егорова.

Читайте также

ЖК «Маяковский» планируется сдать до конца 2019 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы данного уголовного дела насчитывают 112 томов, потерпевшими признаны более 400 человек.

По версии следствия, руководитель ЗАО «Декор-Трейд» с апреля 2014 года по 2017-й совершил нецелевое использование денежных средств 416 участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка, направив их на нужды компании, не связанные с возведением МКД. Также обвинеяемому вменяется присвоение денежных средств в сумме свыше 50 млн. рублей четырех дольщиков, заключивших договоры непосредственно с ним на приобретение жилых и нежилых помещений в строящемся доме.

Кроме того, согласно материалам дела, мужчина присвоил полученные им под отчет и в качестве займа денежные средства ЗАО «Декор-Трейд» — более 21,8 млн. рублей, а также переданные покупателем одного из имущественных комплексов по производству гофротары во исполнение сделки — свыше 36,4 млн. рублей.

Помимо этого, он обвиняется в завладении деньгами в сумме 10,5 млн. рублей при реализации имущественного комплекса ЗАО «Декор-Трейд».

Бывший руководитель организации находится под подпиской о невыезде. На его имущество на сумму около 26,5 млн. рублей наложен арест.