Белозерцев призвал промышленников следовать рекомендациям по профилактике коронавируса Экономика

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал руководителей промышленных предприятий, возобновивших деятельность, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность на производствах в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: Pnzreg.ru

«Наша общая задача — сделать так, чтобы производства работали, выпускали продукцию, а люди получали зарплату. Вместе с тем угроза заражения коронавирусной инфекцией, к сожалению, остается, поэтому обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности должно быть уделено особое внимание. От этого зависят здоровье и жизнь ваших работников, членов их семей», — сказал он в ходе рабочего совещания с руководителями некоторых пензенских промышленных предприятий, состоявшегося в правительстве региона в среду, 13 мая.

Руководитель субъекта федерации потребовал отрегулировать работу контрольно-пропускных пунктов таким образом, чтобы КПП не становились местами массового скопления людей.

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Кроме того, Иван Белозерцев призвал директоров заводов не скрывать случаи заболевания на своих предприятиях.

По информации пресс-службы облправительства, губернатор поблагодарил промышленников за взносы в фонд борьбы с коронавирусом и выразил готовность оказывать содействие в преодолении трудностей, вызванных пандемией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.