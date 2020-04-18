Дополнен перечень организаций, продолжающих функционировать в Пензенской области Общество

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Компании, оказывающие услуги по установке, настройке и ремонту оборудования для спутниковой связи и телевидения, и по приему спутникового и цифрового ТВ, а также организации, являющиеся исполнителями госзаданий по подготовке граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы РФ, включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни по 30 апреля.

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Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в минувшую пятницу, 17 апреля.

На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в число продолжающих функционировать в Пензенской области были включены организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологического цикла в сельхозотрасли: занятые на весенних полевых работах, а также оказывающие складские и транспортно-логические услуги.

Затем перечень пополнили предприятия, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках государственных оборонных заказов, а также осуществляющие поставку продукции по заключенным экспортным контрактам.

После этого смогли возобновить работу некоторые организации лесного хозяйства.

Помимо этого, в число продолжающих функционировать включены компании, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках договоров с системообразующими организациями российской экономики.