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В Пензенской области все субъекты МСП пострадали от коронавируса — губернатор

17:24 | 18.05.2020 | Экономика

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Все субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в Пензенской области, в той или иной степени пострадали от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области все субъекты МСП пострадали от коронавируса — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сфера малого и среднего бизнеса пострадала сегодня больше всего. Это я вижу по анализу, который мне представляют. Это я вижу по количеству обращений в мой адрес. Многие несут убытки. Согласно сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Пензенской области зарегистрировано 45,5 тыс. предпринимателей, которые в той или иной степени являются пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Иван Белозерцев добавил, что в сфере МСП на территории региона заняты более 156 тыс. человек

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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