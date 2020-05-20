Суд подтвердил законность штрафа, назначенного «Пензадорстрою» Экономика

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал ООО «Пензадорстрой» в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постановления руководителя регионального управления ФАС России от 27 февраля 2019 года о назначении организации штрафа в размере 12 млн. 869 тыс. 940 рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

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Суд установил, что оспариваемое постановление законно и не подлежит отмене.

На решение Арбитражного суда Пензенской области от 18 мая в десятидневный срок со дня его принятия может быть подана апелляционная жалоба.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте и апреле 2017 года были проведены аукционы на ремонт дорог в Пензе, в которых участвовали несколько организаций.

Проанализировав действия компаний «Пензадорстрой» и «Автодорога» специалисты антимонопольного ведомства пришли к выводу, что они в рамках ранее заключенного соглашения лишь имитировали конкурентную борьбу с целью поддержания цены.

При проведении трех аукционов данные фирмы поочередно делали предложения таким образом, что первое было со снижением от начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%, а второе — больше, чем первое, и меньше НМЦ на 1 копейку. В результате контракты были заключены с минимальным процентом снижения в 0,5% от начальной цены.

Распределение контрактов между победителями аукционов произошло следующим образом: «Автодорога» выиграла в двух на общую сумму более 242 млн. рублей, «Пензадорстрой» — в одном почти на 246 млн. рублей.

Решением УФАС России по Пензенской области от 23 марта 2018 года компании «Пензадорстрой» и «Автодорога» были признаны нарушившими требования федерального закона «О защите конкуренции», им выданы предписания. Законность выводов антимонопольного органа подтверждена решением Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года, а также постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2019 года и Арбитражного суда Поволжского округа от 10 июня 2019 года соответственно.

В связи с выявленными фактами в отношении ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». По результатам их рассмотрения назначены штрафы на общую сумму более 21 млн. рублей — 8 млн. 474 тыс. 60 рублей и 12 млн. 869 тыс. 940 рублей соответственно.



Законность штрафа в отношении ООО «Автодорога» признали суды трех инстанций. По информации УФАС России по Пензенской области, компания исполнила постановление в полном объеме.