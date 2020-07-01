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В Пензенской области оборот розничной торговли в мае упал на 17,9%

12:35 | 01.07.2020 | Экономика

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Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в мае 2020 года упал до 15 млрд. 474,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 17,9% меньше показателя за май 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области оборот розничной торговли в мае упал на 17,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом по сравнению с апрелем 2020 года он вырос на 2,9%.

Согласно официальным данным, за пять месяцев текущего года оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области 83 млрд. 605,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил в январе-мае 2020 года 51,5%. Они проданы населению на сумму 43 млрд. 55,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3% больше, чем за пять месяцев 2019 года.

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Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в январе-мае 2020 года уменьшился до 48,5%. Они реализованы на 40 млрд. 549,7 млн. рублей, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Пензастата, на 1 июня 2020 года в розничной торговле области имелись текущие запасы потребительских товаров на 12 млрд. 111,5 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.

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