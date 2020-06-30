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В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 12 июля

20:53 | 30.06.2020 | Общество

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлено по 12 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27.

В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 12 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документе, при его подготовке была учтена информация, содержащаяся в письме управления Роспотребнадзора по Пензенской области, датированном 19 июня.

Согласно постановлению, по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, но предусмотрен ряд исключений, касающихся, в частности, политических партий, музеев и библиотек.

Продлен период, в течение которого приостановлена деятельность организаций общественного питания. Вместе с тем, как и раньше, наряду с возможностью обслуживания на вынос и доставки заказов, разрешена работа летних веранд, сезонных кафе и террас при стационарных предприятиях общепита, придорожных кафе.

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В соответствии с документом, по 12 июля самоизоляцию должны соблюдать лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также до этой даты продлено действие запрета на свободное посещение культовых сооружений, в том числе церквей и мечетей.

Детские сады по-прежнему продолжат функционировать в формате дежурных групп.

При этом постановлением предусмотрено очередное ослабление ограничений, касающееся реализации непродовольственных товаров в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

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