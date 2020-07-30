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В Пензенской области разрешили проведение мероприятий с соблюдением мер предосторожности

12:08 | 30.07.2020 | Общество

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Изменения, касающиеся возможности проведения массовых мероприятий в период действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 30 июля.

В Пензенской области разрешили проведение мероприятий с соблюдением мер предосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, из подпункта 3.1, согласно которому с 16 марта в регионе запрещено проведение различного рода массовых мероприятий, исключено слово «зрелищных». Действие остальных ограничений продлено по 13 августа.

Вместе с тем постановление дополнено пунктом 25.3.5 следующего содержания: «возобновить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Подпункт 3.3, в соответствии с которым с 25 марта была приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских развлекательных центров и иных досуговых заведений, признан утратившим силу.

Руководителям бань и саун при организации работы необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора №02/9795-2020-24 от 19 мая 2020 года.

По-прежнему приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных подобных документов.

Люди старше 65 лет и лица, имеющие перечисленные в документе хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию по 13 августа. При этом работающим пенсионерам, как и раньше, будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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