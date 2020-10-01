Губернатор проконтролировал ход реконструкции корпуса индустриального парка «Союз» в Пензе Экономика

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проконтролировал ход реконструкции корпуса №1 индустриального парка «Союз», создание которого ведется на базе площадей бывшего завода ВТ на улице Центральной в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

На данный момент на объекте осуществляются монтаж полов и витражей, отделка фасада облицовочными панелями, ремонт кровли, зачистка металлических конструкций.

Осмотрев помещения производственных цехов, Иван Белозерцев призвал завершить все намеченные на 2020 год мероприятия до 1 декабря.

«До конца года мы должны сделать все, что планировали. Площадь большая, но особых сложностей здесь нет», — сказал он.

Глава региона также поручил еще раз проанализировать перечень потенциальных резидентов и количество рабочих мест, которые они готовы создать.

«Отбор резидентов технопарка будем осуществлять на конкурсной основе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление правительства Пензенской области о создании индустриального парка «Союз» на земельных участках общей площадью около 12 га в Пензе было подписано 30 января 2017 года.

Предполагается, что «Союз» будет специализироваться на мебельном производстве.

По информации министерства экономики Пензенской области, общая стоимость создания индустриального парка превышает 673 млн. рублей. Намечено провести реконструкцию около 30 тыс. кв. метров производственных помещений и приобрести для резидентов оборудование коллективного пользования. На эти цели планируется направить субсидию из федерального бюджета, которая выделена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

8 мая 2020 года акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» заключило с ООО «Строй-Партнер» контракт на выполнение строительно-монтажных работ в корпусе №1. Его цена составила более 335 млн. рублей. Срок окончания работ — 1 декабря 2020 года.