В Пензе прошла презентация цифровой платформы «Забизнес.рф» Экономика

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Генеральный директор АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко провела презентацию интернет-ресурса «Забизнес.рф» в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

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Она напомнила, что цифровая платформа для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов была запущена в 2019 году в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, озвученного в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

«Любое обращение, поступающее с платформы, [...] в обязательном порядке рассматривается центральным аппаратом ведомства [МВД, СКР, ФСБ, Генпрокуратуры]», — сказала Элина Сидоренко.

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По ее словам, на то, чтобы отладить работу, ушло некоторое время.

«На первых порах у нас многие правоохранительные органы предпочитали поступать следующим образом: они направляли [обращение предпринимателя] в регион, из региона получали ответ, в этот ответ вставляли «шапку» центрального аппарата и отправляли нам. Но идея-то нашей платформы заключается в том, что когда центральный аппарат дает ответ заявителю, он берет на себя личную ответственность за качество, за содержание этого ответа. Поэтому сегодня у нас такой практики уже нет», — подчеркнула генеральный директор автономной некоммерческой организации.

Элина Сидоренко уточнила, что из 183 обращений, поступивших от представителей Приволжского федерального округа, только восемь подано из Пензенской области.

«Я, конечно, идеалистка, но не до такой степени, чтобы полагать, что восемь предпринимателей в Пензе реально испытывают на себе силовое давление», — отметила она.

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Руководитель АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» констатировала, что в ряде случаев «люди попросту не верят и не готовы обратиться за решением проблемы».

Вместе с тем Элина Сидоренко выразила уверенность в том, что если на бизнес оказывается давление, следует задействовать все доступные возможности для решения проблемы.

В связи с этим она призвала участников круглого стола при необходимости использовать цифровую платформу «Забизнес.рф».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.