В Пензенской области оборот предприятий общепита за 9 месяцев составил 6,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года составил 6 млрд. 700,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, в январе 2020 года оборот общественного питания в регионе составил 842,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го; в феврале — 817,2 млн. рублей (-7,1%); в марте — 786,3 млн. рублей (-13,5%); а в апреле достиг минимального с начала текущего года значения — 460,7 млн. рублей (-50,3%).

Затем началось постепенное восстановление оборота ресторанов, кафе и баров, но показатели не достигли прошлогодних значений.

В мае показатель составил 568,5 млн. рублей (-39,9%); в июне — 652,7 млн. рублей (-29,4%), в июле, по уточненным данным, — 764 млн. рублей (-14,2%), в августе — 890,8 млн. рублей (-2,9%), в сентябре — 917,7 млн. рублей (-4,2%).