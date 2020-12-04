Субсидии на сохранение штатной численности и дезинфекцию получили более 28 тыс. юрлиц и ИП Экономика

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Более 28 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Пензенской области, получили субсидии на сохранение штатной численности, а также на дезинфекцию и профилактику коронавируса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Более 28 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [...] получили субсидии на сохранение занятости, на покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции. Объем поддержки составил 1 млрд. рублей», — сказал он в ходе расширенного заседания совета по развитию предпринимательства, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 4 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что банки выдали субъектам бизнеса более 3 тыс. льготных кредитов на сумму свыше 4 млрд. рублей.

«Еще на 2 млрд. имеются положительные решения», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

