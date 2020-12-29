Заявка Пензы на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов не одобрена Общество

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Заявка Пензы на получение в 2020 году федеральной поддержки для приобретения автобусов большой вместимости не одобрена. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Предполагали участие в федеральной программе обновления подвижного состава общественного транспорта — программе, которая ведется при участии Минтранса. [...] К сожалению, в силу большого количества заявок нашу заявку не одобрили», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Мэр добавил, что в будущем Пенза вновь будет претендовать на получение данного вида поддержки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2020 года стало известно, что администрация Пензы совместно с управлением транспорта и связи города направила в Минтранс России заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). В мае глава города Владимир Мутовкин проинформировал депутатов, что данная заявка не прошла отбор.

В августе администрация Пензы подала новую заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе.