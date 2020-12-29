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Заявка Пензы на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов не одобрена

13:19 | 29.12.2020 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Заявка Пензы на получение в 2020 году федеральной поддержки для приобретения автобусов большой вместимости не одобрена. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Заявка Пензы на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов не одобрена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предполагали участие в федеральной программе обновления подвижного состава общественного транспорта — программе, которая ведется при участии Минтранса. [...] К сожалению, в силу большого количества заявок нашу заявку не одобрили», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Мэр добавил, что в будущем Пенза вновь будет претендовать на получение данного вида поддержки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2020 года стало известно, что администрация Пензы совместно с управлением транспорта и связи города направила в Минтранс России заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). В мае глава города Владимир Мутовкин проинформировал депутатов, что данная заявка не прошла отбор.

В августе администрация Пензы подала новую заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

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