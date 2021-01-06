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В правительстве региона обсудили создание ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

09:50 | 06.01.2021 | Экономика

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Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. Создание государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Пензенской области» в рамках проведения реформы общественного транспорта на территории Пензенской городской агломерации стало одной из главных тем рабочего совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в среду, 6 января.

В правительстве региона обсудили создание ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие первый заместитель председателя облправительства Виктор Кувайцев, министр финансов региона Любовь Финогеева, начальник областного управления транспорта Сергей Буйлов и глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в центре внимания присутствующих было кадровое и организационное обеспечение функционирования ГКУ.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с участием перевозчиков в данном проекте.

По словам Ивана Белозерцева, предпринимаемые меры направлены в том числе на то, чтобы избежать неконтролируемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

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Реформа общественного транспорта в Пензе оценивается в 4 млрд. рублей

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 декабря 2020 года был принят закон «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и органами государственной власти Пензенской области».

Он предусматривает комплексную модернизацию системы общественного транспорта Пензы и пригородной зоны, где будет работать единый оператор, а отношения с перевозчиками будут выстраиваться на основе брутто-контрактов.

По информации начальника управления транспорта Пензенской области Сергея Буйлова, дополнительные расходы на создание и функционирование ГКУ составят 20 млн. рублей ежегодно, еще примерно 65 млн. рублей потребуется на разработку документов транспортного планирования.

29 декабря глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что планируется заказать разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ).

По словам мэра, реформа общественного транспорта в Пензе, в рамках которой намечено обновить подвижной состав, сформировать оптимальную маршрутную сеть и по-новому выстроить взаимоотношения с перевозчиками путем внедрения системы брутто-контрактов, предварительно оценивается в 4 млрд. рублей.

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